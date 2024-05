Cachorro é espancado a pauladas após espalhar lixo na varanda de casa em Dourados

José Sebastião, de 54 anos, conhecido como ‘Zé Mineiro’, foi preso em flagrante depois de espancar o cachorro da família com um pedaço de pau durante o final da tarde de sábado (11), na Rua Takao Massago, região do Residencial Parque do Lago II, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha e vizinho do autor. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o animal caído na calçada da frente, sem conseguir ficar em pé pois estaria com a pata quebrada, sangrando pelos olhos e gritando de dor.

A testemunha contou que seu vizinho, o Zé Mineiro, teria usado um pedaço de pau para bater no cachorro. O homem teria desferido vários golpes contra o animal, até deixa-lo desacordado.

As autoridades bateram no imóvel, chamando pelo responsável do cachorro, que estava dentro de casa ouvindo música alta. Ao sair para ver quem estava no portão, ele negou os fatos e alegou que muitas pessoas passam pela rua, não sabendo informar quem teria cometido o crime.

No entanto, enquanto o caso era atendido, a esposa do autor chegou ao local. Para os policiais, ela contou que o marido provavelmente bateu no cachorro porque ele teria espalhado lixo pela varanda.

A mulher ficou responsável de levar o animal a um médico veterinário. Por isso, não existem informações a respeito do estado de saúde do cachorro. O homem foi preso em flagrante, sendo encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

