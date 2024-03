Cachorro é resgatado após ser vítima de maus tratos em Corumbá

Um cachorro, de porte médio, foi resgatado ao ser vítima de maus-tratos em uma residência localizada no bairro Jardim dos Estados, em Corumbá. O resgate aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (20).

Conforme as informações policiais, uma denúncia feita através do Disque Denúncia da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, levou as autoridades até o local.

Na residência os policiais, e uma equipe da ONG ACLAA, encontraram o animal amarrado a uma corda curta, sem acesso a água, comida ou abrigo adequado. Os vizinhos, que preferiram manter o anonimato por medo de represálias, relataram que os tutores do animal costumavam deixá-lo sozinho por semanas, sem qualquer cuidado.

Eles relataram ainda que o animal ficava amarrado em dias de chuva, exposto ao tempo, enquanto os tutores ausentavam-se da residência. Não havia sinais de assistência veterinária ou cuidados básicos, como água e comida. Quando a equipe policial chegou ao local, a casa estava deserta, abandonada pelos responsáveis pelo cachorro.

Diante da situação, ele foi resgatado pela equipe e encaminhado à ONG ACLAA, onde receberá os cuidados e o suporte necessários para sua recuperação.

A Polícia Civil ressalta a importância das denúncias e do engajamento da comunidade para coibir casos de maus-tratos contra animais e por isso disponibiliza o número de contato/whatsapp (67) 3234-7111.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também