Cachorro é submetido à eutanásia após ser vítima de zoofilia em Nova Andradina

Um cachorrinho foi resgatado no domingo (5) por voluntárias do grupo Mãos que Acolhem após ter sido encontrado com vários ferimentos. O animal foi vítima de zoofilia e devido ao intenso sofrimento e ao quadro irreversível, ele precisou ser submetido à eutanásia pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Conforme as informações do Nova News, o animal foi encontrado na Rua André Loyer, no bairro Centro Educacional, em situação crítica. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostravam o animal com dificuldade para andar e apresentando graves lesões na região anal. Imediatamente, voluntárias acionaram o resgate e o levaram para atendimento veterinário.

Além das lesões externas, exames de raio-x revelaram deslocamento na cabeça do fêmur, o que agravou ainda mais o quadro. Os profissionais constataram que não havia tratamento capaz de proporcionar recuperação ou qualidade de vida ao animal. Assim, na manhã de segunda-feira (6), a eutanásia foi realizada como medida de alívio ao sofrimento.

O caso gerou revolta entre protetores de animais e moradores da cidade, que pedem justiça. O episódio será encaminhado às autoridades competentes para investigação como crime de maus-tratos e zoofilia, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A legislação prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais.

Organizações de proteção animal ressaltam que episódios como este expõem a necessidade de políticas mais rígidas de combate a crimes de crueldade contra animais, além de campanhas de conscientização. “É inadmissível que em pleno século XXI ainda convivamos com tamanha barbaridade”, disse uma voluntária envolvida no resgate ao site.

Não chegou a ser divulgado se o suspeito de cometer o crime foi localizado pelas autoridades.

