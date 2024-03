Um cachorro perdeu a visão de um dos olhos após um procedimento de banho de tosa em um Pet Shop em Cuiabá, no Mato Grosso. O caso está sendo investigado.

A Polícia Civil, por meio da Dema (Delegacia Especializada do Meio Ambiente) – Núcleo de Combate a Maus-tratos de Animais – em parceira com a Secretaria Adjunta de Bem-Estar Animal e o Conselho Regional de Medicina Veterinária, deflagrou a 'Operação Visão Interrompida' nessa sexta-feira (15). A ação teve como objetivo apurar possíveis irregularidades no Pet Shop.

Conforme as investigações, o cachorro da raça lhasa-apso, passou apresentar complicações no olho, logo após voltar do banho e tosa. Os tutores do animal o levaram em um clínica veterinária para avaliação.

Após o atendimento, foi constatada a necessidade de uma cirurgia de transplante de córnea. No entanto, não foi possível reverter o quatro clínico do cachorro, que perdeu a visão.

De acordo com a delegada titular da Dema, Liliane Murata, as investigações continuam para apurar se houve responsabilidade e maus-tratos por parte da empresa.

