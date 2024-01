Cachorro fica com as vísceras expostas após ser atacado por pitbull em Dourados

Homem, que não teve a identidade divulgada, procurou a Delegacia de Polícia Civil depois de salvar um cachorro, que ficou com as vísceras expostas, depois que foi atacado por um pitbull que estava solto pelas ruas do bairro Terra Roxa, em Dourados, na manhã desta terça-feira (2).

Conforme consta no registro policial, o animal resgatado foi encaminhado para o Hospital São Chico às presas. Enquanto o cachorro era atendido, o homem conseguiu entrar em contato com o dono do pitbull.

No hospital veterinário foi solicitado que ele pague os custos do animal, uma vez que os danos foram causados pelo seu cão. Mas os preços acabaram ficando altos demais. Alegando não ter condições financeiras, ele solicitou que fosse feito um orçamento em outro local.

Ainda assim, mesmo com os novos valores, ele disse não ter como pagar e sugeriu então que fosse feita a eutanásia do animal. Porém, o salvador do cachorro disse aos policiais ter ouvido que ele pode sobreviver ao tratamento, não aceitando que o bicho fosse sacrificado em vão.

Segundo o registro policial, a primeira cirurgia foi de R$ 2 mil e a segunda acabou ficando em torno de R$ 5 mil, porque o animal atacado ficou com as vísceras expostas e duas patas quebradas.

O responsável pelo resgate tentou ainda negociar, parcelando os valores, mas o dono do pitbull recusou as propostas. Diante da situação, o homem procurou a delegacia.

