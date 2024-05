Cachorro morre dias depois de ir a clínica veterinária no Guanandi II

Homem, que não teve o nome divulgado, procurou a delegacia depois de seu cachorro morrer ao ir em uma clinica veterinária localizada na Rua Tenente Pedro Correa Duncan, no bairro Guanandi II, durante a manhã desta sexta-feira (31).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o animal foi para a clínica fazer o tratamento de um vírus, onde ficou internado por cinco dias saindo no dia 28 de maio.

Ao buscar o animal, ele notou que ele possuía um curativo em uma das patas. Preocupado, ele chegou a questionar, mas foi informado que o curativo estava ali por conta do acesso para medicamentos, sendo que a própria clínica iria fazer os curativos.

Hoje pela manhã, ele notou que seu cachorro estava agitando e apresentando estar com dor. Ao abrir o curativo, percebeu um buraco de grandes proporções, mas ele não havia sido informado sobre o ferimento, sendo que o animal ficou todos esses dias sem tomar antibióticos e anti-inflamatórios.

Para tentar acabar com a agonia do animal, ele correu novamente na clínica veterinária. No entanto, seu cachorro morreu no caminho e apesar do óbito, os médicos tentaram reanimá-lo.

Diante da situação, a própria clinica ficou responsável pelo corpo do animal. O caso foi registrado como preservação de direito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

