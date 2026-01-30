Menu
Cachorro morre enforcado em corrente no Noroeste

O animal era vítima de maus-tratos constante no imóvel em que morava

30 janeiro 2026 - 15h41Brenda Assis
O caso aconteceu na tarde de hojeO caso aconteceu na tarde de hoje   (WhatsApp/JD1)

Um cachorro, da raça vira-lata, morreu enforcado ao tentar fugir pelo muro da casa onde morava durante a tarde desta sexta-feira (30), na Rua Ubatuba, localizada no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem, vizinhos detalharam que o animal era vítima de violência e maus-tratos constantes no imóvel. Hoje, em mais um episódio de descaso, a tutora prendeu o animal a uma corrente.

Na tentativa de fugir pelo muro, ele acabou ficando e sufocando até a morte, pendurado no local. Diante da situação, a Polícia Militar e as equipes da Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

O caso será investigado pelas autoridades.

