Cachorro morre enforcado em corrente no Noroeste

Um cachorro, da raça vira-lata, morreu enforcado ao tentar fugir pelo muro da casa onde morava durante a tarde desta sexta-feira (30), na Rua Ubatuba, localizada no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.
Conforme o apurado pela reportagem, vizinhos detalharam que o animal era vítima de violência e maus-tratos constantes no imóvel. Hoje, em mais um episódio de descaso, a tutora prendeu o animal a uma corrente.
Na tentativa de fugir pelo muro, ele acabou ficando e sufocando até a morte, pendurado no local. Diante da situação, a Polícia Militar e as equipes da Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).
O caso será investigado pelas autoridades.
