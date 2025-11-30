Cachorros aproveitam portão aberto para fugir de casa em Campo Grande

Dois cães desapareceram na manhã de sábado (29) após fugirem da casa em que moram na Rua Agostinho Bacha, localizada no bairro Rouxinóis, região do Universitário, em Campo Grande.

Os animais, Aruan, de 4 anos, e Zaya, de 2 anos, são dóceis e muito apegados, e o dono acredita que estejam juntos após fugirem.

Para o JD1 Notícias, o jovem Bruno Barreiros, detalhou que os cães escaparam ao abrir o portão da residência. Ele tentou seguir os animais pelos locais onde teriam sido vistos, mas não conseguiu localizá-los.

“Minha mãe chamou, mas eles saíram em disparada”, afirmou.

Aruan foi resgatado das ruas em 2021, enquanto Zaya foi encontrada ainda filhote em 2023, próximo a uma escola abandonada. Ambos fazem parte de um grupo de seis cachorros da família, sendo quatro resgatados.

Bruno reforçou que os animais são muito carinhosos e pede ajuda da vizinhança para encontrá-los. Qualquer informação sobre o paradeiro dos cães pode ser repassada ao tutor através do telefone (67) 9 8203-9369.

