Cachorros desnutridos são resgatados pela polícia em Campo Grande

Durante a quinta-feira (1°), a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) resgatou pelo menos quatro cachorros da raça pitbull desnutridos de uma casa em condições insalubres no Jardim Batistão, em Campo Grande. O tutor e morador da residência foi preso em flagrante.

Segundo informações divulgadas pela polícia, uma denúncia foi encaminhada até a especializada e quando os policiais estiveram pelo local, encontraram os animais desnutridos, o ambiente insalubre, cheio de fezes e sujidades e que a situação vinha de longa data.

Durante a vistoria na casa, os policiais avistaram o morador ocultando 13 drágeas de ecstasy, tentando arremessar os entorpecentes para o terreno do vizinho. Ele foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos e tráfico de drogas.

Os animais resgatados foram encaminhados para o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e ONG Cão Feliz, onde estão no aguardo de adoção responsável.

A Decat solicita que interessados em adotar algum dos animais entrem em contato com a Delegacia pelos telefones (67) 3325-2567 e 99653-0934, para maiores informações.

