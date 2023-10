Cachorros morrem ao serem esquecidos em carro por veterinária

Dois cachorros, um da raça pug e outro da raça yorkshire terrier, morreram após serem deixados dentro de um carro, em Cabreúva, no interior de São Paulo, na noite de quinta-feira (25). Os animais passaram mal enquanto uma veterinária atendia uma emergência em um pet shop e não resistiram.

Segundo o boletim de ocorrência, a veterinária buscou os cachorros na casa do dono e os levou para realizar serviços de banho e tosa no pet shop. Mais tarde, o dono dos cães recebeu uma ligação da veterinária, que é proprietária do estabelecimento, informando que os animais tinham morrido.

Em depoimento à polícia, a veterinária disse que colocou os cachorros no veículo para levá-los de volta para casa após os serviços. No entanto, ocorreu uma emergência com um gato que chegou à clínica. Ela prestou o atendimento ao gato e deixou os cães no carro.

Quando retornou, notou que os cachorros estavam passando mal. Segundo o depoimento, a veterinária socorreu os animais imediatamente, mas, “infelizmente, eles não resistiram e faleceram”, diz o boletim.

Os corpos dos cães ficaram no consultório do pet shop e as partes foram conduzidas à Delegacia de Cabreúva, que investiga o caso como suposto ato de abuso a animais.

Deixe seu Comentário

Leia Também