Cachorros são resgatados após serem encontrados abandonados em casa de Nova Andradina

Dois cachorros, sem raça definida, foram resgatados após serem encontrados abandonados e desnutridos em uma casa localizada no Bairro Jardim Monte Carlo, localizado em Nova Andradina. O caso foi registrado durante a manhã desta segunda-feira (14).

Conforme as informações policiais, as equipes do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) da cidade acionaram as equipes da Polícia Militar para acompanhar os profissionais que averiguavam uma denúncia de abandono de animais.

Ao chegar na residência, localizada na Rua Deusdete Pereira dos Santos, foi constatado que os cachorros estavam em condições precárias, sem comida e água, em uma casa abandonada. Vizinhos contaram ainda que os proprietários visitavam o imóvel esporadicamente para alimentar os animais.

Durante as verificações, foi constatado que os cães estavam em estado de desnutrição. Diante da situação, foi necessário arrombar o cadeado do portão para acessar o espaço e retirar os cachorros.

Eles foram encaminhados ao CCZ, onde passariam por avaliação veterinária. No atendimento da ocorrência não teria sido possível identificar o proprietário do imóvel.

O caso foi então registrado como praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, e será investigado.

