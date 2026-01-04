Menu
Cadeirante é encontrado morto em residência em Nova Andradina

Populares notaram que o portão do imóvel estava aberto

04 janeiro 2026 - 08h45Luiz Vinicius
Autoridades estiveram no localAutoridades estiveram no local   (Jornal da Nova)

O cadeirante Aldemo Grizante, foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã deste domingo, dia 4, na residência em que morava na rua Joaquim Sampaio Neto, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Populares é quem perceberam uma situação estranha ao notaram o portão aberto. o Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a vítima não apresentava sinais vitais na área externa da casa.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Aldemo era natural de Paranavaí, no interior do Paraná, e não há informações a respeito sobre a presença de familiares.

A suspeita é que ele possa ter tirado a própria vida, mas o caso será investigado.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

