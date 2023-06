Cadeirante é preso após ser flagrado vendendo drogas em praça

Um cadeirante de 41 anos foi preso nesta segunda-feira (29) pela Polícia Civil, após ser flagrado vendendo drogas em uma praça localizada no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande. Quando detido, o homem estava com 47 porções de pasta base de cocaína embaladas para venda e dinheiro.

Durante as investigações, as equipes perceberam a transação de drogas entre o cadeirante e um usuário. Quando abordado, o comprador confirmou a aquisição de duas porções de pasta base de cocaína com o o homem e o autor foi preso em flagrante.

A polícia descobriu ainda que, como estratégia para o comércio, um traficante de 44 anos responsável pela comercialização, usava o cadeirante para evitar suspeitas. Foram apreendidos o total de 47 porções de pasta base de cocaína, três porções de maconha e R$ 258,00.

Deixe seu Comentário

Leia Também