Cadela é amarrada em lixeira e espancada a pauladas

Um vídeo denunciando o caso de maus tratos a uma cadela viralizou e causou revolta na pequena cidade de Paranaíba. O dono do animal aparece nas imagens amarrando o mesmo em uma lixeira e depois dando pauladas por todo o corpo do bicho.

O caso foi registrado na manhã de domingo (13), na rua Sebastião da Palma Oliveira, bairro Jardim Primavera conhecido como “Portelinha”. Um vizinho do proprietário da cadela de porte médio e cor preta gravou as agressões e chegou a pedir que o homem parasse com as pauladas, mas sem sucesso.

O vídeo contendo a denúncia chegou a mais de 5 mil visualizações e centenas de compartilhamentos. Os comentários em sua maioria são de revolta e desaprovando a ação.

Em conversa com Sonaira Silva, presidente da "Amigos dos Animais" de Paranaíba (AMA) foi dito que a denúncia chegou ontem e que o proprietário da cadela se recusou a entregar o animal. A associação teve de acionar o corpo jurídico para fazer o resgate.

“Ela estava com uma perna fraturada, mas já passou pela veterinária e estamos cuidando, ela passa bem em nosso abrigo” disse.

Conforme a presidente da AMA, a cadela será tratada e já tem uma pessoa com interesse em adotar. Ela ainda disse que um boletim de ocorrência será registrado hoje, na Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba para que providências judiciais sejam tomadas.

Veja o vídeo:

