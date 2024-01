'Caiu na rede, é vapo': Morador de Nova Andradina é mordido por peixe em balneário

Um jovem, de 21 anos, morador de Nova Andradina, foi mordido por um peixe enquanto aproveitava as férias no balneário municipal de Rosana (SP), no Rio Paraná.

Ele contou ao Nova News que estava acompanhado da esposa e dos pais dela, aproveitando a água para se refrescar quando sentiu a mordida no dedão do pé esquerdo. Por ter arrancado parte da pele do dedo, o rapaz relatou ainda que sangrou bastante.

Rapidamente, ele saiu da área de banho e procurou atendimento do Corpo de Bombeiros que atua no local, recebendo um curativo. Depois de receber o atendimento, ele permaneceu por mais algumas horas no balneário, porém sem entrar na água.

“Era para ser um momento de lazer, mas que se transformou e vários dias de desconforto”, disse. Ao retornar para casa, o jovem procurou o Hospital Regional do município, para receber atendimento médico.

A suspeita é de que ele tenha sido mordido por uma traíra. Por meio de nota encaminhada ao site, a Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura de Rosana (SP), informou que o local foi visitado por muitas pessoas, sendo observado que vários frequentadores acabaram jogando na água restos de alimentos, lavaram tábuas de carne e utensílios de churrasco próximos à área de banho e que esses resíduos têm atraído os peixes em um volume acima da normalidade.

Outro ponto destacado é a ocorrência da piracema, período de reprodução dos cardumes. Foi informado também que o município estaria no aguardo de uma licença ambiental para proceder um serviço de limpeza na área de banho para remoção de impurezas, resíduos e também de algas que se acumulam no local.

