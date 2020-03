Caixa e alta tensão cai com vendaval, e três morrem eletrocutados

Sarah Chaves, com informações do AM News

Um vendaval derrubou uma caixa de alta tensão que matou Josias Silva Costa, 50 anos, e Davi Eduardo Ribeiro, 20 anos. Acidente ocorreu no domingo (29), em um sítio situado em Manaus.

De acordo com o site AM News, testemunhas contaram que as vítimas estavam em uma reunião em família com outros parentes, quando Josias e Davi, decidiram ir até um igarapé que fica na parte de trás do sítio.

A caminho do igarapé, as vítimas passaram por baixo de um poste de energia elétrica cuja caixa de alta tensão se desprendeu e caiu próxima a eles, matando os dois eletrocutados na hora.

A esposa de Josias, Luziana Silva Costa, 54 anos, viu o acidente e correu para ajudar os dois, mas ao encostar no corpo do marido recebeu uma alta carga elétrica e morreu no local.

As testemunhas também contaram que, minutos depois do acidente, ainda era possível sentir a eletricidade no chão.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado para isolar o local e auxiliar a remover os corpos.

