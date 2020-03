Call Center interditada pela Vigilância Sanitária volta com atividades

Os dois call centers da empresa BTCC localizados em Campo Grande, voltaram a funcionar após serem interditados na última sexta-feira (10), pela Vigilância Sanitária, por não oferecer condições adequadas aos funcionários de prevenção ao novo coronavírus.

Ao menos é isso que afirma um comunicado divulgado pela empresa aos seus funcionários, onde é informado que a volta dos serviços ocorrerá após uma liminar deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Apesar disso, eles avisam que irão reduzir algumas operações, motivo que levou a interdição do local e afirma que continuarão com aços de saúde já implementadas.

“Para os operadores que continuarão mantendo suas atividades, a BTCC continuará com as ações de saúde e segurança já implementadas, entre elas o espaçamento entre as posições de atendimento”, escreveu a empresa no comunicado.

O Juiz Alexandre Antunes da Silva confirmou a decisão mediante ressalvas.

Veja imagem do comunicado:

