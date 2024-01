'Calma, não fui eu', morto no Noroeste tentou implorar pela vida

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem morre ao ser baleado na cabeça no Noroeste

Foi identificado como Ricardo Alves Santana, de 34 anos, também conhecido como 'Baiano', o homem que morreu ao ser baleado na cabeça na Rua Piraputanga, no bairro Jardim Noroeste. Ele teria caguetado um esquema de tráfico da região.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou ter visto a vítima caminhando com as mãos para cima, enquanto repetia: 'Calma, não fui eu... Não fui eu'. Enquanto andava, o atirador mantinha a pistola apontada para a cabeça de Baiano.

Em determinado momento, ele se abaixou, como se fosse se ajoelhar para o autor e acabou sendo baleado no olho. Depois do disparo, o atirador saiu andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido.

Depois dos disparos, a população chegou a acionar o Corpo de Bombeiros, porém, Baiano morreu ainda no local do crime.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram na cena do assassinato, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Em conversa com as equipes da Polícia Militar, foi relatado que 1h antes e a poucos metros do local do assassinato de Ricardo, um rapaz havia sido preso por tráfico de drogas. Enquanto finalizaram a prisão, os policiais ouviram o preso dizer: 'foi aquele cagueta que acabou de sair', enquanto o avô do menino fazia várias ligações.

Uma mulher ligou para a delegacia, informando que Baiano possui ex-mulher e um filho pequeno em Campo Grande.

O JD1 apurou que Ricardo possuía várias passagens, como estupro, tráfico de drogas e outros.

