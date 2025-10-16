JD1TV: Calma, nenhum avião caiu! Simulação no aeroporto assusta campo-grandenses

Da Redação atualizado em 16/10/2025 às 17h57

Uma simulação no Aeroporto Internacional de Campo Grande assustou os campo-grandenses durante a tarde desta quinta-feira (16). O JD1 recebeu a informação de que um avião havia caído na Capital deixando 20 vítimas gravemente feridas e que estas estariam sendo encaminhadas ao Hospital Regional.

Apesar do susto, o caso não passou de uma simulação para testar as equipes de socorro do próprio aeroporto, segundo explicou a Aena, empresa responsável pelo aeroporto.

“Está tudo bem! Se você vir uma movimentação atípica no Aeroporto de Campo Grande na tarde desta quinta-feira (16), não se preocupe. Estamos realizando o Exercício Simulado de Emergência Aeroportuária. São atividades regulares para promover a segurança de todos”, diz a nota da Aena.

A reportagem procurou também o Hospital Regional, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

