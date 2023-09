Calor provoca mal súbito em motorista e veículo acaba batendo em poste

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foi acionados para atender um acidente de trânsito envolvendo a colisão de um veículo com um poste da rua Alameda R.M 25, no bairro Jardim Montanini, em Três Lagoas na sexta-feira (22).

De acordo com o site RCN67, testemunhas acionaram os militares, relatando que a condutora do veículo estaria desacordada. A motorista não foi encontrada no local pelo Corpo de Bombeiros, mas após consulta da placa, a Polícia Civil conseguiu identificar o endereço da mulher e entraram em contato com ela.

Segundo o relato da condutora à equipe de resgate, ela estava trafegando pela rua Alameda R.M 25, quando sofreu um mal súbito, desmaiou e acordou com o impacto contra o poste. A vítima explicou que ficou desorientada e depois do acidente, saiu do veículo e retornou à residência. Ao chegar em casa foi dormir.

O local do acidente foi isolado devido ao risco de queda do poste, que ainda estava energizado. Os profissionais que atuaram no resgate destacaram que casos de mal súbito estão se tornando mais frequentes devido ao calor intenso, em Três Lagoas.

Além das altas temperaturas, a baixa umidade do ar tem causado variações na pressão sanguínea resultando em tonturas e desmaios.

