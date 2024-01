Calote de R$ 10 em tapete fez 'Beiço' esfaquear jovem no Nova Lima

O jovem, de 24 anos, identificado apenas como Gabriel, estava sendo cobrado pela compra de um tapete, avaliado em R$ 10, que ele não havia pago ao autor, identificado como ‘Beiço’, quando foi esfaqueado. O caso aconteceu noite desta terça-feira (9), na região do Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Gabriel estava no endereço com a esposa quando o autor chegou, já cobrando a dívida. Beiço chegou a ser empurrado para fora da residência, pois a vítima teria dito que ‘não queria noiado na porta da casa’.

Irritado com toda a situação, Beiço desferiu dois golpes de faca na vítima, sendo um na altura do peito e outro no braço direito. A Polícia Militar logo foi acionada, mas os familiares correram com Gabriel para o Posto de Saúde do Nova Bahia, depois de ser estabilizado pela equipe foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

O autor fugiu do local antes da chegada da polícia, não sendo localizado. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Briga mesmo depois de ferido - No vídeo encaminhado para a reportagem, durante a discussão, a vítima ainda alega que ninguém o intimida, mesmo ferido com os golpes de faca. "Eu sou homem, eu bato de frente. Sou bunda mole não".

A briga entre a vítima e o suspeito, além do fato dos R$ 10, também teria envolvido os famosos 'corre' feito nas 'biqueiras' da região.

Assista:

