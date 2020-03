Vídeo mostra ladrões furtando loja no centro

Gabriel Neves, com informações do site "Ta Na Mídia Naviraí"

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostram um trio furtando uma loja no centro de Naviraí, na madrugada da última terça-feira (24). As informações são do site “Ta na Mídia Naviraí”.

Nas imagens é possível observar três pessoas em frente à loja, às 3h18, após algum tempo eles começam a bater na vitrine utilizando porretes e martelos.

Em questão de segundos o vidro é quebrado, os bandidos entram no interior da loja e furtam diversos produtos como roupas e sapatos. Um deles chega a usar uma mochila para guardas os produtos furtados.

De acordo com o site, a Polícia Civil já está analisando as imagens para identificar os autores, que estavam utilizando camisetas e capuz para esconder os rostos.

Veja o vídeo:

