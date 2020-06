Câmeras flagram trio furtando salão durante a madrugada

Imagens por câmeras de segurança mostram o momento que três ladrões furtam um salão de beleza localizado na Rua Antonio Mario Coelho em Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira (11).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), os assaltantes arrombaram uma das janelas do salão e entraram no estabelecimento. Já dentro do local eles roubaram diversos objetos utilizados para o trabalho, maquininha de cartão, óculos, entre outros.

Em uma postagem nas redes sociais a vítima liberou imagens que mostram o rosto dos autores que cometeram o furto, ela também alega que eles fugiram em um veículo Monza.





