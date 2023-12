JD1TV: Câmeras não intimidam e bandidos voltam a furtar bicicletas em condomínio

Moradores dos condomínios da Homex, localizados no bairro Centro-Oeste, sofrem rotineiramente com ações de criminosos, que aproveitam as madrugadas para furtar, botijões, bicicletas e qualquer outro produto deixado, até nas lavanderias das casas.

Desta vez, o crime ocorreu no Condomínio Amoreiras, a ação registrada por câmeras de vigilância mostra a movimentação dos bandidos por volta das 3h19.

A síndica do Condomínio Amoreiras, Sueli Maria dos Santos Xavier, conta que nos últimos meses os moradores têm sofrido com furtos frequentes. “Já é a quarta ou quinta bicicleta que roubam, eles pulam o muro com concertina, só que desta vez, tem um aparte sem concertina, pois está em obra, dois deles entraram e um ficou lá fora, eles rodam o condomínio, procurando algo fácil para levarem, e levaram essa bicicleta, da última vez levaram um botijão”. A recomendação é de que o morador registre o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Ao JD1, a mãe do jovem de 18 anos, proprietário da bicicleta, conta que após divulgação do item furtado nas redes sociais, criminosos entraram em contato com o filho, ameaçando e exigindo dinheiro. "Meus filhos mandaram R$ 150 para os desgraçados e perderam o dinheiro". A bicicleta é do modelo Monark, aro 19, cor azul.

Veja a ação:





Em setembro, o JD1 divulgou o furto de uma bicicleta no Condomínio Cuiabá, que também faz parte do empreendimento Homex, na ocasião, os autores furtaram a bicicleta de um jovem de 20 anos, que ainda estava pagando por ela.

A região é próxima da Base Operacional da Guarda Civil Metropolitana no Anhanduizinho, localizada na Rua Catiguá e o JD1 Notícias entrou em contato com a Prefeitura que através da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social informou que há rondas preventivas constantes na região, atendida pela equipe operacional da região. "O trabalho principal da GCM é a atenção aos próprios públicos, praças e logradouros e na situação de flagrante delito, a guarnição atende de pronto. Quando se depara com qualquer situação que levante suspeita, durante as rondas preventivas, é feita a abordagem, questionamento, revista e checagem de antecedentes do suspeito", informou.

A Guarda Civil ainda ressaltou a necessidade de denúncia através do número 153.

Matéria modificada às 16h40, para acréscimo de informações

Bicicleta furtada

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também