Câmeras teriam flagrado assassinato de idoso a facadas na Nhanhá

Foi identificado como Isaias Olmo Ortiz, de 65 anos, o idoso assassinado com golpes de faca na Avenida Presidente Ernesto Geisel, região do Jardim Nhanhá. O ataque contra a vítima teria acontecido ainda na noite de segunda-feira, por volta das 20h30, conforme investigação preliminar da Polícia Civil.

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma câmera de segurança teria registrado o momento em que um homem, vestindo uma camisa branca se aproximou de Isaias e após agredi-lo, teria desferido diversos golpes de faca em seu pescoço.

A Perícia Científica constatou que houve ao menos cinco perfurações no lado esquerdo do pescoço da vítima. Além da Polícia Civil e Militar, o GOI (Grupo de Operações e Investigações) esteve no local do crime apurando mais detalhes para encontrar o paradeiro do suspeito.

Na apuração feita pelo JD1 Notícias, moradores de rua disseram que na data de ontem, um homem estava bastante agressivo e agredindo os demais usuários, incluindo a vítima, e suspeitavam que ele poderia estar envolvido no homicídio.

Ainda conforme apuração da reportagem, a vítima morava na Nhanhá há pelo menos dois anos. Ele chegou a trabalhar como carroceiro e tinha uma casa na região, mas acabou entrando no mundo das drogas. O homem tentou vender sua residência, mas não conseguiu.

Vizinhos classificaram a vítima como tranquilo e que nunca tinha causado problemas.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também