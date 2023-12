Caminhão cai em barranco e motorista fica preso às ferragens em Bonito

Um motorista ficou preso às ferragens após o caminhão que ele conduzia cair da Serra da Bodoquena, na MS-382, também conhecida como Rodovia Frida Garzella dos Santos, no final da tarde de segunda-feira (11).

Segundo o site Bonito Mais, ele estava perto do m 60 da área urbana da cidade. Ainda não se sabe as circunstâncias, mas o caminhão ficou tombado em um barranco às margens da rodovia em meio ao matagal.

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista acabou ficando com as pernas presas as ferragens. Como o local era de difícil acesso, as equipes precisaram de equipamentos para retirá-lo. Ele foi levado para atendimento no Hospital Darci João Bigaton.

