Caminhão carregado com latas de tinta pega fogo às margens da BR-262

Um caminhão, carregado com latas de tinta, pegou fogo nas proximidades do KM 717 da BR-262, em Corumbá. Por sorte, o condutor conseguiu desengatar a cabine antes de as chamas se espalharem.

Informações preliminares apontam que as chamas começaram antes de o veículo chegar na ponte do Rio Paraguai, sentido Corumbá – Campo Grande.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Corumbá foram até o local para realizar o combate das chamas e fazer o rescaldo necessário, para que o fogo não volte.

