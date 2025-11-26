Menu
Caminhão com fundo falso e drogas é interceptado pelo FICCO-MS na BR-163, em Jaraguari

Local onde houve a fiscalização era considerado como corredor estratégico para o transporte de drogas

26 novembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Drogas foram apreendidas pelas equipesDrogas foram apreendidas pelas equipes   (Divulgação/PF)

Vasta quantidade de cocaína foi apreendida na noite desta terça-feira, dia 25, em uma ação do FICCO-MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), que interceptou um caminhão com fundo falso, na BR-163, entre Jaraguari e Bandeirantes.

O ponto de fiscalização fazia parte de um esforço concentrado baseado em levantamentos de inteligência, que apontavam a rota como corredor estratégico utilizado por organizações criminosas para o transporte de drogas e armas provenientes do norte do Estado.

Segundo divulgado pela Polícia Federal, diversos veículos foram abordados na fiscalização, em especial um caminhão com placas de outro estado.

Ao ser entrevistado, o caminhoneiro apresentou respostas contraditórias sobre origem, destino, locais de parada e motivo da viagem. Outro ponto que levantou suspeita nos policiais era que o condutor admitiu possuir antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo.

Diante das inconsistências, os integrantes da força-tarefa decidiram realizar uma inspeção minuciosa no veículo, momento em que localizaram um compartimento oculto, o fundo falso, contendo diversos tabletes de cocaína.

