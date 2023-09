Caminhão com placas de Campo Grande tomba em rodovia de SP e duas pessoas morrem

Um caminhão carregado de cimento e com placas de Campo Grande, tombou ao tentar fazer uma curva da rodovia SP-342, na serra que liga as cidades de Águas de Prata e Poços de Calda, interior de São Paulo. Com o acidente, motorista e seu ajudante, que estavam na cabine, morreram presos as ferragens, na tarde desta quarta-feira (13).

Segundo as informações da imprensa local, como o site Poços.com, o motorista perdeu o controle na curva, subindo no barranco e tombando logo na sequência. O acidente teria acontecido por volta das 12h40 (no horário de São Paulo).

O portal G1 informou que a cabine foi esmagada e tanto motorista, como o ajudante, ficaram presos nas ferragens após horas de trabalho, os corpos foram retirados.

As duas vítimas do acidente de trânsito não foram identificadas até o momento.

Apesar do acidente, não houve congestionamento. Apenas a faixa onde aconteceu o tombamento, já que ficou próximo às margens da rodovia, ficou interditada até o fim dos trabalhos.

