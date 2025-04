Caminhão conduzido por adolescente tomba e mata passageiro em São Gabriel do Oeste

Diene Paes Taveira, de 56 anos, morreu após o caminhão que ele estava como passageiro tombar durante a tarde de quarta-feira (9), na rodovia MS-142, nas proximidades do Assentamento Itaqui, zona rural de São Gabriel do Oeste. O veículo era conduzido por um adolescente, de 17 anos, que ficou em choque após o acidente.

Conforme as informações do site Idest, o caminhão de carga seguia em um comboio com destino a uma propriedade rural com trabalhadores. Porém, em determinado momento, o motorista acabou perdendo o controle da direção após um problema mecânico, ocasionando a saída da pista e tombando em seguida.

Diene, que era passageiro do veículo, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O outro trabalhador, um jovem de 17 anos, foi transferido para Campo Grande para atendimento médico especializado.

O condutor do caminhão, um adolescente de 17 anos, também foi levado ao hospital. Posteriormente, seus advogados compareceram à Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste, apresentando atestado médico que confirma que o motorista encontra-se em estado de choque, o que impossibilitou a prestação de depoimento.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

