Caminhão é apreendido com 35 mil pacotes de cigarro contrabandeado

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de quarta-feira (13), um caminhão Mercedes-Benz de cor azul, com placas de Ponta Porã (MS), carregado com 35 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu durante o policiamento para fiscalização da Operação Hórus em uma estrada vicinal, no município de Itaquiraí (MS). O caminhão estava abandonado. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Mundo Novo (MS).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Deixe seu Comentário

Leia Também