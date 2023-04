Caminhão é apreendido com maconha em nove pneus em Ponta Porã

Sarah Chaves, com informações do PF-MS

Durante uma fiscalização de rotina na rodovia MS-164, a Polícia Federal apreendeu na quarta-feira, (12), um caminhão-baú vazio que levava cerca de meia tonelada de maconha escondida em nove pneus do caminhão.

Ao ser abordado, o motorista se comportava de modo estranho e disse que trabalha como motorista contratado por uma empresa sediada em Uberlândia, onde reside e que tinha ido à Pedro Juan Caballero apenas para trocar os pneus do caminhão.

Os Policiais Federais levaram o caminhão a uma borracharia e as rodas foram desmontadas, nas quais foram encontrados vários de tabletes de maconha, que somaram aproximadamente 500 kg.

O motorista foi preso em flagrante e com ele foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína, que, segundo ele, foi adquirida na fronteira, para consumo próprio.

