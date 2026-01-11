Caminhão é apreendido com quase 400kg de drogas em carga de borato em Corumbá

Um caminhão que transportava uma carga de borato foi interceptado em Corumbá com drogas escondidas no meio do material. A apreensão ocorreu após diligências realizadas por equipes policiais ao longo do dia, que culminaram na abordagem do veículo e na descoberta dos entorpecentes.

A ação aconteceu na noite de sexta-feira (9). Durante a fiscalização, foram encontrados 359,8 quilos de maconha e 12,6 quilos de cocaína. A carga ilícita tinha como destino a região de Piracicaba, no interior de São Paulo.

O motorista foi preso no local e levado para a Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em nota, a Polícia Federal informou que mantém atuação permanente no combate ao tráfico de entorpecentes na região de fronteira e reforçou que a população pode colaborar com denúncias feitas de forma sigilosa por e-mail ou telefone.

