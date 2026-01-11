Menu
Polícia

Caminhão é apreendido com quase 400kg de drogas em carga de borato em Corumbá

Entorpecentes estavam escondidos no material transportado e seguiriam para o interior de São Paulo

11 janeiro 2026 - 11h18Sarah Chaves
O motorista foi preso no localO motorista foi preso no local   (Divulgação/Polícia Federal)

Um caminhão que transportava uma carga de borato foi interceptado em Corumbá com drogas escondidas no meio do material. A apreensão ocorreu após diligências realizadas por equipes policiais ao longo do dia, que culminaram na abordagem do veículo e na descoberta dos entorpecentes.

A ação aconteceu na noite de sexta-feira (9). Durante a fiscalização, foram encontrados 359,8 quilos de maconha e 12,6 quilos de cocaína. A carga ilícita tinha como destino a região de Piracicaba, no interior de São Paulo.

O motorista foi preso no local e levado para a Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em nota, a Polícia Federal informou que mantém atuação permanente no combate ao tráfico de entorpecentes na região de fronteira e reforçou que a população pode colaborar com denúncias feitas de forma sigilosa por e-mail ou telefone.

