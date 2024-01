Caminhão encosta em fio de alta tensão e funcionário leva choque em obra na Capital

Um trabalhador, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido ao receber uma descarga elétrica de alta tensão enquanto estava trabalhando em uma obra na Rua do Seminário, em Campo Grande. O caso aconteceu durante o final da manhã desta quarta-feira (10).

Conforme o apurado pela reportagem, a vítima operava um caminhão betoneira, com concreto. Logo depois de realizar o trabalho, ele virou o braço mecânico, responsável por despejar os produtos, e acabou encostando sem querer nos fios de alta tensão.

Por conta disso, a descarga percorreu toda a estrutura até chegar no controle, que estaria na perna do trabalhador. Ao ser atingido, ele teve ferimentos graves na perna, costas, nádegas e outras partes do corpo.

A equipe avançada do Corpo de Bombeiros foi até local, prestando os primeiros socorros e encaminhado a vítima até uma unidade de saúde.

