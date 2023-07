Caminhão guincho bate em carreta e fica completamente destruído

Um motorista ficou ferido após um acidente na noite de quinta-feira (27) entre um caminhão guincho e uma carreta carregada com soja, na rodovia BR-262, no trecho que fica entre Três Lagoas e o distrito de Arapuá.

O caminhão guincho que havia saído de São Gabriel do Oeste, colidiu na traseira de uma carreta que estava carregava soja no KM 36, da rodovia.

Apesar da destruição do veículo, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e passa bem, ninguém se feriu com gravidade, conforme apurado pelo site Arapuá News.

Patrulheiros da PRF (Polícia Rodoviária Federal), estiveram no local auxiliando o trânsito. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas.



