Caminhão invade a preferencial, atropela e mata casal de jovens em Sidrolândia

Os jovens Rudney Francisco Sebastião, de 25 anos, e sua esposa, Arielly da Silva, de 23 anos, morreram após uma grave colisão contra um caminhão. O acidente fatal aconteceu na BR-060, em Sidrolândia, durante a tarde de sexta-feira (13).

Conforme as informações policiais, os dois trabalhavam no frigorífico da JBS e voltavam para casa após o expediente. Durante o trajeto, eles foram atingidos pelo caminhão, que não respeitou o sinal de 'Pare' da Rua Aquidaban e invadiu a preferencial na Avenida Dorvalino dos Santos.

Por conta da colisão, Rudney morreu ainda no local do acidente. O motociclista não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e estava com a moto irregular, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Sua esposa chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada em estado gravíssimo para Campo Grande. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A morte do casal chocou a cidade. Os jovens deixam três filhos.

O motorista do caminhão foi conduzido para a Delegacia, onde prestou esclarecimentos sobre o ocorrido. O caso é investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também