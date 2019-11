Caminhão perde o freio e bate em carro de casal em rotatória

Sarah Chaves, com informações do Coxim Agora

O mecânico Josivan Souza Cunha, 58 anos e a esposa Terezinha Maria da Silva Cunha, 57 anos, ficaram feridos em um acidente de transito na segunda-feira (25), envolvendo a caminhonete do casal e um caminhão na rotatória da avenida General Mendes de Morais com a avenida João Feliciano Bezerra, no bairro Senhor Divino, em Coxim.

Algumas testemunhas que estavam no local disseram que o caminhão descia pela avenida General Mendes de Morais e teria apresentado um problema no freio, e acabou colidindo na lateral da caminhonete conduzida por Cunha que subia pela mesma avenida.

O casal foi socorrido Corpo de Bombeiros e transportados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim, Josivan com sangramento nasal e dores na cabeça e Terezinha com escoriações leves pelo corpo

O Grupamento de Trânsito (GTRAN) da Polícia Militar (PM) esteve no local controlando o trânsito e registrando o acidente. O motorista do caminhão não se feriu, ele permaneceu no local auxiliando no resgate das vítimas.

