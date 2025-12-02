Caminhão tomba durante conversão na Avenida Consul Assaf Trad

Um caminhão carregado de sementes tombou, na tarde desta terça-feira (02), enquanto realizava uma conversão na Avenida Consul Assaf Trad, na região do bairro Coronel Antonino. De acordo com informações iniciais, a carga teria cedido no momento da manobra, fazendo o veículo perder estabilidade e virar parcialmente na pista.
Com o tombamento, cerca de 15 volumes de sementes se romperam, espalhando o material pela via. O responsável pelo carregamento estimou o prejuízo em aproximadamente R$ 13 mil.
Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. A Polícia de Trânsito esteve no local para controlar o fluxo de veículos, já que parte da avenida precisou ser temporariamente interditada para limpeza. As causas do acidente ainda serão apuradas.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Idoso é encontrado morto na cama de casa em Campo Grande
Polícia
Jovem tem arma apontada para cabeça durante roubo de celular em Corumbá
Polícia
Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã
Polícia
Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã
Polícia
Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa
Polícia
Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim
Polícia
Motociclista morre dias após cair de moto em Eldorado
Polícia
Dupla é presa com dinheiro falso em comércio de Ribas do Rio Pardo
Polícia
Mulher 'cai em golpe' ao comprar chácara por R$ 60 mil em Campo Grande
Polícia