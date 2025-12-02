Caminhão tomba durante conversão na Avenida Consul Assaf Trad

Um caminhão carregado de sementes tombou, na tarde desta terça-feira (02), enquanto realizava uma conversão na Avenida Consul Assaf Trad, na região do bairro Coronel Antonino. De acordo com informações iniciais, a carga teria cedido no momento da manobra, fazendo o veículo perder estabilidade e virar parcialmente na pista.

Com o tombamento, cerca de 15 volumes de sementes se romperam, espalhando o material pela via. O responsável pelo carregamento estimou o prejuízo em aproximadamente R$ 13 mil.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. A Polícia de Trânsito esteve no local para controlar o fluxo de veículos, já que parte da avenida precisou ser temporariamente interditada para limpeza. As causas do acidente ainda serão apuradas.

