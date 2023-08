Caminhão tomba e mata cinco colegas de trabalho

Um grave acidente matou cinco trabalhadores durante a noite de domingo (6), na MT-430, em Confresa, no Mato Grosso. Todos os mortos estavam na cabine de um caminhão, que foi encontrado tombado às margens da rodovia.

As vítimas encontradas em meio as ferragens foram identificadas como: Gonçalo Diamarante Lopes, de 47 anos, Weder Luís Ferreira Araújo, 44 anos, Salvador Nonato de Sousa Neto, 60 anos, Janio Teixeira de Freitas, 44 anos, e Antonio Messias Lima, de 50 anos.

Conforme o G1, o Corpo de Bombeiros do município informou que o veículo foi encontrado com as rodas para cima. A cabine, onde as vítimas estavam, ficou completamente retorcida.

Apesar da gravidade do acidente, não existem informações sobre a dinâmica que levou o veículo a capotar. De acordo com a Polícia Civil, o caminhão possuía placas do Estado do Maranhão e seguia com destino a São José do Xingu.

Somente um dos homens possuía documentos. A identidade dos outros corpos foi confirmada através da empresa da qual o caminhão pertencia. Após o trabalho da perícia, os corpos foram liberados à Funerária Bom Pastor.



