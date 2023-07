Caminhão tomba e motorista é socorrido em estado grave na MS-080

Motorista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave após o caminhão que ele conduzia tombar às margens da MS-080, a cerca de 12 km de Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (14). O veículo estava carregado com tijolos, que seriam descarregados em Rochedo.

Apuração da reportagem do JD1 Notícias, aponta que o caminhão teria sido carregado na Capital. O trecho em que o acidente aconteceu tem uma parte íngreme, com curva fechada, o que pode ter contribuído para que o condutor perdesse o controle do veículo.

Após tombar e a carga ficar espalhada, o motorista ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Grande foram acionadas para ir até o local fazer o socorro do homem. Os militares precisaram usar um desencarcerador para então fazer a retirada da vítima em segurança.

Por conta do tempo em que ficou preso, o condutor acabou perdendo a consciência, precisando ser intubado ainda dentro da viatura. Depois de receber o primeiro atendimento, ele acabou sendo encaminhado em estado grave para a Santa Casa.

Os militares informaram ainda que houve um principio de vazamento de combustível, mas a situação foi rapidamente controlada.

