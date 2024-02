Caminhão tomba em ribanceira e motorista morre no local na BR-262

O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e capotou numa ribanceira no final da manhã de sexta-feira (2), na BR-262, próximo ao Passo da Lontra, região nas redondezas de Corumbá

Segundo informações do DPN News, o condutor do caminhão não conseguiu evitar o capotamento, levando o veículo a tombar em uma ribanceira. .

Uma pessoa que passava pelo local e viu o caminhão virado e comunicou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que encontrou o motorista morto no local. Para realizar a remoção do corpo, um guincho foi solicitado para erguer o caminhão e permitir o acesso à vítima.

A identidade do motorista e detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram divulgados. A PRF conduzirá uma investigação para esclarecer os fatos.

