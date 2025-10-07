Caminho da carroça: 17 veículos são apreendidos com contrabando milionário

Uma operação conjunta do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) resultou na apreensão de 17 veículos carregados com produtos de contrabando e descaminho, no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, nesta segunda-feira (6). A carga está avaliada em aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Durante a ação, 14 pessoas foram presas em flagrante, sendo 12 homens e duas mulheres. Os policiais realizavam patrulhamento na MS-164, na zona rural do município, quando receberam informações sobre veículos escondidos nas proximidades de uma chácara. Ao chegar ao local, flagraram diversos suspeitos tentando fugir a pé e com os veículos em meio à vegetação.

Nesta primeira ação, foram apreendidos dez automóveis e nove pessoas detidas. Com o apoio de uma segunda equipe do DOF, da aeronave Harpia e de policiais da CGPA, outros sete veículos foram encontrados em um canavial próximo, onde mais cinco suspeitos foram presos.

Durante entrevista, os detidos afirmaram que pegaram as mercadorias em Pedro Juan Caballero no Paraguai e que o destino final seria Campo Grande. Segundo os próprios, atuavam como “freteiros”.

Entre os itens apreendidos estão: 11.550 pacotes de cigarros; 137 pneus de diversos tamanhos; 160 cigarros eletrônicos; 175 essências de narguilé; perfumes e eletrônicos variados

Os materiais e os presos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

A operação fez parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), dentro da Operação Tempestade no Oeste III, com apoio do Exército Brasileiro.

Canal de denúncias DOF- 0800 647-6300, com atendimento 24 horas e garantia de sigilo.

