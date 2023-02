Caminhões furtados e avaliados em R$ 850 mil são recuperados em MS

A Polícia Civil recuperou dois caminhões furtados na madrugada desta quarta-feira (15) na cidade de Ribas do Rio Pardo. A ação foi feita por uma equipe da delegacia local.

Segundo apurado, a vítima compareceu à delegacia para relatar que, pela manhã, percebeu que estava faltando um caminhão novo (ainda sem placa), da marca Mercedez-Benz, no pátio da própria empresa. O boletim de ocorrência foi confeccionado e uma equipe policial iniciou imediatamente as investigações, para a elucidação do crime.

Em menos de uma hora, o autor do furto foi localizado já em posse de outro caminhão, da marca Ford, subtraído da mesma empresa da vítima.

O homem foi preso em flagrante e os bens furtados, avaliados em R$ 850 mil foram recuperados e restituídos ao proprietário.

