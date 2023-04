Caminhoneiro aceita transportar cigarro contrabandeado por R$ 3 mil e é preso

Carga milionária de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida na segunda-feira (24) pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na zona rural de Nova Andradina. Na ação um homem de 33 anos foi preso em flagrante.

De acordo com as informações policiais, as equipes faziam bloqueio na região conhecida como Linha do Angico, quando abordaram o motorista, que conduzia uma carreta Scania acoplada a um semirreboque.

Ao aproximarem-se do condutor para fiscalização, o mesmo já disse aos policiais que estava carregado com cigarro contrabandeado do Paraguai.

Durante entrevista, ele afirmou aos policiais que havia pego a carreta carregada em Eldorado e levaria até a cidade de Nova Andradina, onde receberia a quantia de R$ 3 mil pelo transporte.

O material apreendido avaliado em aproximadamente R$ 2,2 milhões foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados.

