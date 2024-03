Caminhoneiro de Campo Grande Ã© sequestrado ao cair no golpe do falso frete em SP

Um caminhoneiro, de 35 anos, foi sequestrado ao cair no golpe do falso frete que iria fazer na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Os sequestradores estão exigindo que o chefe dele pague R$ 10 mil de resgate, mas como a empresa não possui o valor, o proprietário resolveu procurar as autoridades policiais.

Segundo as informações policiais, presentes no boletim de ocorrência, a vítima seria motorista de uma empresa de transportes há cerca de dois anos, realizando frete pelo Brasil. Ontem, o dono da empresa teria sido informado que o caminhoneiro estava trabalhando no Bairro Jardim Nações, localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo.

No entanto, acabou perdendo o contato com a vítima por volta das 17h. Sem conseguir fazer ligações para o telefone do caminhoneiro, o chefe resolveu então ligar para o suposto contratante, identificado como Bruno.

Ao telefone, Bruno informou estar com a vítima e com o caminhão. Para libera-los, o dono do veículo teria que pagar R$ 10 mil, mas como não tinha todo o valor realizou a transferência de apenas R$ 1 mil. Após isso, o sequestrador ficou esperando o restante do dinheiro ser transferido.

Como o homem não tinha todo o valor disponível, resolveu então procurar as autoridades policiais, para que sejam adotadas as medidas cabíveis. O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também