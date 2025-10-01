Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Caminhoneiro de Dourados fica paraplégico após ser ferido a tiros em entrega no Paraguai

Ele está internado na Santa Casa, mas caso aconteceu há 15 dias e inicialmente, ele não quis denunciar na polícia

01 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internadaHospital da Santa Casa, onde vítima está internada   (Divulgação)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Caminhoneiro, de 55 anos, natural de Dourados, ficou paraplégico após ser ferido a tiros, enquanto descarregava uma carta de adubo em uma fazenda, na cidade de Egueraju, no Paraguai.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele está internado na Santa Casa de Campo Grande, pois veio de Ponta Porã. Mas o detalhe é que o caso aconteceu há 15 dias e inicialmente, o caminhoneiro não quis denunciar na polícia.

Em contato com a Polícia Militar, acionada pela equipe da Santa Casa, o homem disse que foi atingido pelos disparos no momento que iniciaria o deslocamento para sair da propriedade rural.

Ele foi atingido no pescoço, na barriga do lado esquerdo e no braço esquerdo. A recordação que ele citou aos militares é que no momento do fato, "apagou" e não se lembra que o socorreu, nem quem seria o atirador. O caminhoneiro também não citou o porquê de manter o atentado em sigilo.

Ainda conforme o registro policial, o caminhoneiro contou que passou a sentir fortes dores e por isso decidiu procurar a unidade hospitalar com auxílio da irmã.

O caso deverá ser apurado, mas deve contar com auxílio da Polícia Nacional do Paraguai, uma vez que a tentativa de homicídio aconteceu no país vizinho.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Deam
Polícia
Policial militar da reserva tenta matar ex-esposa a tiros em Campo Grande
Corpo da vítima encoberto por lona
Justiça
Homem que matou adolescente em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Delegada descarta assalto e diz que duplo homicídio no Danúbio Azul foi execução
Polícia
Delegada descarta assalto e diz que duplo homicídio no Danúbio Azul foi execução
JD1TV: GCM apreende droga avaliada em R$ 900 mil que estava sendo traficada pelos Correios
Polícia
JD1TV: GCM apreende droga avaliada em R$ 900 mil que estava sendo traficada pelos Correios
Eric Basso da Silva, conhecido como "Chapolin", era líder do esquema
Polícia
Polícia identifica líder de "golpe dos nudes" que extorquiu mais de R$ 5 milhões em MS
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Igor estava dentro do estabelecimento quando foi assassinado
Polícia
Segurança mata jovem a tiros dentro de mercado da fronteira
JD1TV: Vereadora diz ser a favor da violência contra mulher: 'tem umas que merecem apanhar'
Polícia
JD1TV: Vereadora diz ser a favor da violência contra mulher: 'tem umas que merecem apanhar'
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
Hospital da Santa Casa, onde vítima estava internada
Polícia
Idoso morre com falta de ar 3 meses após 'pegar' pneumonia em Campo Grande

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição