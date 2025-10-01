Caminhoneiro de Dourados fica paraplégico após ser ferido a tiros em entrega no Paraguai

Caminhoneiro, de 55 anos, natural de Dourados, ficou paraplégico após ser ferido a tiros, enquanto descarregava uma carta de adubo em uma fazenda, na cidade de Egueraju, no Paraguai.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele está internado na Santa Casa de Campo Grande, pois veio de Ponta Porã. Mas o detalhe é que o caso aconteceu há 15 dias e inicialmente, o caminhoneiro não quis denunciar na polícia.

Em contato com a Polícia Militar, acionada pela equipe da Santa Casa, o homem disse que foi atingido pelos disparos no momento que iniciaria o deslocamento para sair da propriedade rural.

Ele foi atingido no pescoço, na barriga do lado esquerdo e no braço esquerdo. A recordação que ele citou aos militares é que no momento do fato, "apagou" e não se lembra que o socorreu, nem quem seria o atirador. O caminhoneiro também não citou o porquê de manter o atentado em sigilo.

Ainda conforme o registro policial, o caminhoneiro contou que passou a sentir fortes dores e por isso decidiu procurar a unidade hospitalar com auxílio da irmã.

O caso deverá ser apurado, mas deve contar com auxílio da Polícia Nacional do Paraguai, uma vez que a tentativa de homicídio aconteceu no país vizinho.

