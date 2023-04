Caminhoneiro diz que receberia R$ 200 mil para transportar 484 kg de cocaína em MS

Uma carga de 484 kg de cloridrato de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira (25), na cidade de Paranaíba. A droga estava escondida em meio a carnes dentro de um caminhão.

De acordo com as informações policiais, as equipes faziam fiscalização na BR-158, na noite de segunda-feira (24), quando abordaram um caminhão Volvo/FH 540, que transportava carne bovina in natura refrigerada. Durante a fiscalização, a equipe verificou que o caminhão apresentava excesso de peso, sendo necessária a vistoria e transbordo da carga.

Devido à carga especial, o caminhão foi encaminhado, na manhã desta hoje a um frigorífico em Paranaíba para checagem. Após a abertura do compartimento de carga, a equipe descobriu vários fardos com tabletes de cocaína escondidos.

Questionado, o condutor disse ter sido contratado para transportar a droga até o estado de São Paulo, sem saber o destino exato, disse também que receberia R$ 200.000,00 pelo transporte.

O preso, a droga e a carreta foram encaminhadas à Polícia Judiciária Local.

