Caminhoneiro é espancado, leva martelada na cabeça e desmaia

Um caminhoneiro de 56 anos, vítima de agressões no último domingo (2) procurou a polícia na tarde de terça-feira (4).

De acordo com o depoimento, ele arrumava o caminhão na frente de casa, no bairro Sayonara, quando foi surpreendido por quatro homens, que acabaram espancando ele, que chegou a desmaiar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima estava em baixo do caminhão fazendo reparos, quando derrepente, foi surpreendido por um homem, que estava com um martelo. O suspeito atacou o caminhoneiro e acabou atingido ele com golpes no maxilar e na testa.

Logo em seguida apareceram mais três suspeitos e começaram a espanca-lo com vários golpes em sua cabeça, ele acabou desmaiando. Foi quando a esposa arrastou o corpo do caminhoneiro para dentro de sua residência, mas os autores invadiram a casa e continuaram a espancar a vítima.

A mulher e a sogra do caminhoneiro, de 90 anos, acabaram agredidas e ameaçadas de morte. A Polícia Militar foi acionada, mas os suspeitos já tinham fugido.

O caso é tratado como lesão corporal dolosa e ameaça e a polícia investiga o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também