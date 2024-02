Caminhoneiro é flagrado com 400 mil cigarros contrabandeados na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no sábado (17), 400 mil maços de cigarro contrabandeados a bordo de caminhão na BR-163, em trecho na cidade de Rio Brilhante, a 165 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a rodovia quando acordaram um caminhão, da marca Scania, atrelado a dois reboques, e durante vistoria da carga, encontraram várias caixas de cigarro.

Ao ser questionado sobre a carga, o motorista afirmou que não sabia da existência de contrabando. Ele foi preso e foi encaminhado, junto do caminhão e mercadoria, à Polícia Federal em Dourados.

