Caminhoneiro é flagrado com 5 toneladas de maconha em carga e alega sequestro

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nessa sexta-feira (25), uma carga de 5,2 toneladas de maconha na BR-463, em Ponta Porã. O condutor identificado como Chaihuan Venturim Oliveira, de 32 anos, morador de Presidente Bernardes (SP), foi preso em flagrante.



Os agentes abordaram o veículo Iveco, com placas da cidade paulista na rodovia e encontraram a droga na carroceria do caminhão distribuídas em fardos. Questionado, o condutor alegou pegou a carga em Antônio João e foi até um posto de combustíveis na fronteira. Lá, ele teria sido rendido por homens em uma caminhonete Volkswagen Amarok branca, levado a uma chácara e mantido em cativeiro.

O suposto sequestro não foi registrado por Chaihuan Venturim que também não soube informar porque não procurou a polícia.



Ele, o caminhão e toda a carga, que totalizou 5.260 quilos foram encaminhados à sede da PF (Polícia Federal) em Dourados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também